Defalarca bıçakladı! Liseli genç, hamile kız arkadaşını vahşice öldürdü!

Arjantin'de meydana gelen olay tüyler ürpertti. 15 yaşındaki lise öğrencisi Lucia Fernandez, 14 yaşında olan sınıf arkadaşıyla girdiği cinsel ilişi sonrası hamile kaldı. Kız arkadaşıyla durumu konuşmak için eve çağıran katil, ilk olarak başından yaraladığı genç kızı 15 bıçak darbesiyle katletti.

"KÖPEK GİBİ ÖLDÜRDÜ"

Hayatını kaybeden 15 yaşındaki genç kızın babası olay sonrası, "Onu bir köpek gibi öldürdü. Yüzünü döverek ve vücudunun her yerinden bıçaklayarak öldürdü" açıklamasında bulundu.

Dehşete düşüren cinayeti işleyen katil, hamile olan genç kızın cansız bedenini olay yerinde bırakarak kaçtı. Komşuların çocuktan şüphelenerek durumu polise haber vermeleri üzerine 14 yaşındaki katil hızı bir operasyonun ardından yakalandı. Katilin soruşturması, Çocuk Suçları Savcısı Gustavo Farmache tarafından yürütülüyor.