Defalarca kez aldatılmıştı! Khloe Kardashian Tristan bebek sahibi olacak

Profesyonel basketbolcu olan Tristan Thompson ile ilişki yaşayan ve aldatıldığı için yollarını ayıran Khloe Kardashian tüm geçmişi silip yeniden birlikte olmak için sevgilisini affetti.

35 yaşındaki Kardashian, ailesiyle birlikte kamera karşısına geçtiği Keeping Up With The Kardashians adlı TV şovunun yeni bölümünde, bir çocuk daha dünyaya getirmekle ilgili planlarını açıkladı.

Programda Khloe Kardashian, 12 tane yumurtasını dondurduğunu doktorunun söylediğine göre bunlardan beş tanesinin güçlü olduğunu söyledi.

Khloe Kardashian'ın, kendisini aldattığı için yollarını ayırdığı Tristan Thompson'ın da daha önce sperm donörü olmak konusunda ona destek verdiği belirtildi.

EN YAKIN ARKADAŞIYLA ALDATILDI

Tristan Thompson ile Khloe Kardashian, bir süre birlikte olmuşlardı. Bir kız çocukları olan çift evlilik planları yaparken Thompson, Kardashian'ı bir kez aldattı. Ancak aldattığı isim herhangi biri değildi. İlk aldatmayı affeden Kardashian, sevgilisi kendisini kız kardeşi Kylie Jenner'ın en yakın arkadaşıyla aldatınca bu kez yollarını kesin olarak ayırmıştı.

Jenner'ın en yakın arkadaşı hatta aynı evi paylaştığı dostuyla birlikte olan Tristan Thompson aileden veto yemişti. Jordyn Woods ile ise tüm bağlar kopmuştu.

Yeni yeni görüşmeye başlayan ikilinin bir kız çocukları var.