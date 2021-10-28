Defigam ne demek, TDK'ya göre Defigam kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Defigam ne demek? Defigam TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi defigam kelimesi. Peki defigam ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre defigam nedir, defigam kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DEFİGAM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Defigam kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Defigam kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre defigam kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Üzüntüyü, sıkıntıyı atma



DEFİGAM KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- defigam etmek

