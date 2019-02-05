Define avcılarına suç üstü
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Canbaz Mahallesi Kayaboğazı mevkiinde M.Ö, M.K, İ.K. ve A.B. isimli şahıslar izinsiz kazı yapmak üzere iken suç üstü yakalandı.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde define arayan 4 kişi suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Canbaz Mahallesi Kayaboğazı mevkiinde M.Ö, M.K, İ.K. ve A.B. isimli şahıslar izinsiz kazı yapmak üzere iken suç üstü yakalandı. Yapılan aramada 3 adet el telsizi, 1 adet alan tarama cihazı ve 1 adet güç kaynağı ele geçirildi. Şahıslar ifadelerini müteakip adliyeye sevk edildi.
Kaynak: İHA
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