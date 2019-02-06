İstanbul9 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Define avcılarına suçüstü: 7 gözaltı

Define avcılarına suçüstü: 7 gözaltı

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Aksicim köyünde jandarma ekiplerinin devriye faaliyetleri sırasında H.D, K.B, M.Ç, A.D, A.G, A.A. ve G.S. isimli 7 şahıs 1. derecede sit alanı içerisinde define ararken aletleriyle birlikte suçüstü yakalandı.

Define avcılarına suçüstü: 7 gözaltı

Kırklareli'nin Vize ilçesinde 7 kişi define ararken suçüstü yakalandı.

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Aksicim köyünde jandarma ekiplerinin devriye faaliyetleri sırasında H.D, K.B, M.Ç, A.D, A.G, A.A. ve G.S. isimli 7 şahıs 1. derecede sit alanı içerisinde define ararken aletleriyle birlikte suçüstü yakalandı. Şahıslar ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.