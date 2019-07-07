Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı

Erzurum'da 1790 yılından günümüze ulaşan Surp Minas Kilisesi'nde defineciler kazmadık yer bırakmadı. Kilisenin dışına ise inşaatçılar kaçak hafriyat döküyor.

Erzurum'un Aziziye ilçesinde 1790 yılında Ermeniler tarafından yapılan kilisede defineciler zengin olma umuduyla kaçak kazı yapıyor. Kilisenin içerisinde kazılmadık yer kalmazken, Aziziye Belediyesinin girişimleri sonucunda kilise Almanya'da yaşayan bir Ermeni'ye ait çıksa da sahibi restorasyona izin vermedi. Sahibinin isteği üzerine dokunulmayan kilise definecilerin ve madde bağımlıların uğrak yeri haline geldi. Kilisenin içini defineciler mesken tutarken, dışına ise inşaatçılar kaçak hafriyat döküyor. Yöre halkı ise kilisenin restore edilmesini veya dışının temizlenmesini istiyor.

Kaynak: İHA