Definecilerin hedefi olan tarihi kilise ve manastır turizme kazandırılmayı bekliyor

Diyarbakır'ın Çüngüş ilesinde bulunan tarihi kilise ve manastır definecilerin hedefi oldu. Çevre halkı, definecilerin talan ettiği tarihi dokuların restore edilip inanç turizmine kazandırılmasını istiyor.

Çüngüş'te bulunan 15'inci yüzyıldan kalma tarihi Surp Garabed Ermeni Kilisesi ve manastır, son dönemlerde definecilerin talanına uğradı. Asırlardır afetlere rağmen ayakta duran yapıların restore edilmesini isteyen vatandaşlar, kilise ve manastırın inanç turizmine kazandırılmasını istedi. Vatandaşlardan Hamid Demir, ilçelerinde kilise ve manastır olduğunu, manastırın da kiliseden 1 kilometre uzaklıkta olduğunu söyledi. Demir, "Kilisenin 15'inci yüzyılda yapıldığı biliniyor, yapılışı ile ilgili net bir tarih yok. Kilisenin bakıma, restorasyona ihtiyacı var. Buradan Kültür Turizm Bakanlığına sesleniyorum, bu yapıların turizme kazandırılmasını istiyoruz. Dışarıdan gelecek olan insanların da burayı bilmesi lazım. Kilise ve manastıra çok zor şartlar altında geliniyor. Çöplük halde olmasının yanı sıra, definecilerin gözü üzerinde. Sürekli defineciler buraya girmeye çalışıyor. Kolluk kuvvetlerimiz ellerinden geldiği kadar burayı korumaya aldı. Bütün kültürlere kapımız açık, bu yapılara sahip çıkılmasını istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA