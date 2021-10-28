Defleyiş ne demek, TDK'ya göre Defleyiş kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Defleyiş ne demek? Defleyiş TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi defleyiş kelimesi. Peki defleyiş ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre defleyiş nedir, defleyiş kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DEFLEYİŞ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Defleyiş kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre defleyiş kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Defleme işi

