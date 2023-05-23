Defne Devlet Hastanesi hizmete hazır. Randevular başladı

Yüzyılın felaketinin yaşandığı Kahramanmaraş merkezli depremden en çok etkilenen şehirlerin başında gelen Hatay'da 60 günde yapımı tamamlanan Defne Devlet Hastanesine hasta yoğunluğu yaşanıyor.

24 Martt'ta temeli atılan, 21 mayısta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan, 300 yatak kapasitesine sahip olan Defne Devlet Hastanesi, dün hasta kabülüne başladı.

"İnsanlık merhamet üzerine kuruludur" yazısıyla hastalara huzur veren, umut aşılayan Defne Devlet Hastanesi, ilk açılış günü olan 22 Mayıs'ta çok sayıda Hataylı depremzedeye sağlık hizmeti verdi.

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Depremzedelere yardım için, rekor sürede inşa edilen hastane, hasta yoğunluğuna bugün de devam etti.

EN DONANIMLI HASTANE!

Çevre ilçelerden de hastaların Defne Devlet Hastanesini tercih ettiğini belirten Başhekim İmadettin Alpay Özkaya, şöyle konuştu:

"Çok şükür halkımız bu hastaneye kavuştu, çok da güzel bir hastane oldu, çok da çabuk yapıldı. Şaşırdım çünkü bu kadar fazla hasta beklemiyordum. Dün ve bugün inanılmaz bir hasta yoğunluğu var. Tabii şu anda Antakya'da en teşkilatlı, en donanımlı hastane burası. Vatandaşlarımızın burayı tercih etmelerindeki sebeplerinden bir tanesi de bu. Birçok branşı burada bulabiliyoruz, yani 18 polikliniğimiz şu anda aktif olarak hizmet veriyor. İnsanlarımız böyle bir hizmeti zaten bekliyorlardı, istekleri vardı ve çok şükür onlar da bu hizmete kavuştular, burayı sahiplendiler ve 'burası bizim hastanemiz' diyorlar."

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Özkaya, Defne Devlet Hastanesi acil servisinin de 24 saat açık olduğunu dile getirdi.

- Obez hastalar da MR cihazından faydalanabilecek

Hastanede sağlık hizmetlerinde çeşitliliğin gün geçtikçe artacağını söyleyen Özkaya, Hastanede bulunan MR cihazının 250 kg taşıma kapasitesine sahip olduğunu ekledi.

BAŞKA İLLERE GİTMEYE GEREK YOK

Başhekim, Obezite hastalığı bulunan kişilerin artık başka illere sevkine gerek kalmadığını "Aynı zamanda MR'ı tam randımanlı kullandığımız zaman 24 saat içerisinde 80 noktanın görüntülemesini yapabileceğiz. Bu uzun kuyrukları, uzun randevuları da ortadan kaldıracak." diye konuştu.

MR RANDEVULARI BAŞLADI

Özkaya, şimdiden MR için hasta randevularını almaya başladıklarını belirtti.

300 yatağın gerektiğnde yoğun bakım yatağına dönüştürülebileceğini dile getiren Özkaya "Her yaşadığımız sıkıntıdan, olaydan bir ders alıyoruz ve bunu mükemmel bir şekilde teknolojilerle donatarak halkımıza sunuyoruz." ifadesini kullandı.