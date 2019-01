Defne Halman Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

DEFNE HALMAN KİMDİR?

Doğum tarihi : 13.Mayıs.1972

Defne Halman kaç yaşında : 47

Kilo & Boy :

Burcu : Boğa

Meslek : Tiyatro Oyuncusu, Sinema Oyuncusu

Defne Halman doğum yeri : New York, ABD

DEFNE HALMAN BİYOGRAFİSİ

Defne Halman, 13 Mayıs 1972 tarihinde ABD, New York’da doğmuştur. Türkiye'nin ilk Kültür Bakanı Talat Sait Halman babası, annesi ise Seniha Taşkıranel’dir. Babasının ilk eşinden Hür (Hugh) Talat Halman adında bir abisi vardır. New York’da büyümüştür. New York’da Birleşmiş Milletler Uluslararası Okulu'nda, Juilliard Bale Okulu'nda ve pek çok ünlü Amerikalı oyuncuyu yetiştirmiş olan Professional Children's School'da eğitim gördü. Daha sonra Türkiye'ye taşındıktan sonra da Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın tiyatro bölümünde okuyarak mezun oldu.

Konservkez profesyonel olarak Kent Oyuncuları’nda sahneye çıktı.

Konservatuvardan mezun olduktan sonra pek çok tiyatro oyunu ve sinema filminde rol aldı, çeşitli televizyon programlarında ve İstanbul Film Festivali'nin ödül törenlerinde sunuculuk yaptı. 1990'ların başında New York'a dönen Halman, Broadway dışı tiyatrolarda oyunculuk kariyerine devam etti.

New York’taki Lark Tiyatrosunda ve başka topluluklarda çesitli çalışmalar yaptı. Bunların arasında Sylvia and Danny Playhouse’ta basrölünü üstlendiği Lysistrata, Off-Broadway’de Latife Mardin’in “The ’A’ Word” ve Sinan Ünel’in büyük ilgi gören “Pera Palas” oyunlarında rol aldı, “Pera Palas”taki çalışması için “Encore” ödülünü kazandı. Ayrıca Birleşmiş Milletler Radyosunda program yazarlığı, yapımcılığı ve spikerlik yaptı.

1998 yılında senaristleri Sulhi Dölek ile Meral Okay olan ve başrollerinde Türkan Şoray ve Şener Şen’in oynadığı “İkinci Bahar” dizisinde Timothy Percon rolünü oynayan Tan Sağtürk’ün Amerikalı sevgilisi Jenny karakterini canlandırdı. Diğer rollerde Güven Hokna, Nedim Saban, Özkan Uğur, Nurgül Yeşilçay, Ozan Güven, Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Yasemin Çonka, Devin Özgür Çınar, Tan Sağtürk, Meral Okay, Cezmi Baskın gibi oyuncular görev almıştır.

2008 yılında New York’tan İstanbul’a döndü. Türkiye'de Kenter Tiyatrosunda Yıldız Kenter’in yönettiği “Victoria-Zafer” adlı oyunda oynadı. Bu oyunuyla 7. Tiyatro Dergisi ve 9. Lions Tiyatro Ödülleri'nin 'Yılın En İyi Kadın Oyuncusu' ödüllerini kazandı.

Defne Halman 2009-2010 sezonunda Tiyatro Pera’da Nesrin Kazankaya'nın yazıp yönettigi “Quintet-Bir Dönüşün Beşlemesi” adlı oyundaki rolüyle Sadri Alışık'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' ve Afife Jale 'Yılın En İyi Kadın Oyuncusu' ödüllerini kazandı.

2010-2011 sezonunda Genç Kent Oyuncuları topluluğunda Neil Labute’un yazdığı ve Engin Hepileri’yle birlikte yönettiği ‘Zorla Güzellik’te başrollerden birini canlandırdı. Halman sonra da, Eylül 2011’de başlayan İkinci Kat Pro No. 1’in ilk projesi olan Simon Stephens’ın ‘Bulanık’ adlı oyununda oynadı.

Dormen Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu, Şehir Tiyatroları, Tiyatro Pera ve İkinciKat'ta 25ten fazla oyunda rol aldı.

İstanbul Şehir Tiyatrolarında oynadığı “Aç Sınıfın Laneti”ndeki rolü için Kültür Bakanlığı ve Avni Dilligil ödüllerini kazandı.

Defne Halman, Haldun Dormen’in “Kamera Arkası” başlıklı televizyon programında 7 sezon boyunca sunuculuk ve aynı dönemde "Video-Müzik-Türkiye" adlı programda VJ’lik yaptı. Bazı televizyon dizilerinde ve sinema filmlerinde de oynayan Defne, 15 kez Uluslararası İstanbul Film Festivali ödül töreninin sunuculuğunu üstlendi.

Defne Halman, 2013 yılında 17. Afife Tiyatro Ödülleri'nde jüri üyeliği de yapmıştır.

Defne Halman, ilk evliliğini sinema oyuncusu Yalçın Dümer ile yaptı. Boşandı. Bir kız çocuğu vardır.

Ödülleri :

2014 - Afife Jale Ödülleri: En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Katil Joe adlı oyunla

2008 - Tiyatro Tiyatro Dergisi Ödülleri: En İyi Kadın Oyuncu - Victoria (Zafer) adlı oyunla

2008 - Lions Tiyatro Ödülleri: En İyi Kadın Oyuncu - Victoria (Zafer) adlı oyunla

2009 - Afife Jale Ödülleri: En Başarılı Kadın Oyuncu - Quintet- Bir Dönüşün Beşlemesi adlı oyunla

2009 - Sadri Alışık Oyuncu Ödülleri: En İyi Kadın Oyuncu - Quintet- Bir Dönüşün Beşlemesi adlı oyunla

Oynadığı Tiyatro Oyunlarından Bazıları :

2014 - Katil Joe : Tracy Letts - Trump Kültür ve Gösteri Merkezi

2013 - Sürpriz : Sami Berat Marçalı - İkinci Kat

2012 - Toplu Hikayeler : Donald Margulies - Kent Oyuncuları

2012 - Ah Smyrna'm, Güzel İzmir'im : Nesrin Kazankaya - Tiyatro Pera

2011 – 2012 - Bulanık : Simon Stephens - İkinci Kat Pro No. 1

2010-2011 - Zorla Güzellik : Neil Labute - Genç Kent Oyuncuları topluluğu

2009-2010 - Quintet-Bir Dönüşün Beşlemesi : Nesrin Kazankaya - Tiyatro Pera

2008 - Victoria-Zafer : Charles Fariola / Dulcinea Longfelder - Kent Oyuncuları

1992 - Öyle Bir Sevgi ki : Lolleh Bellon - İstanbul Şehir Tiyatroları

1990 - Sonsuzluk Kitabevi : Sabahattin Kudret Aksal - İstanbul Şehir Tiyatroları

1989 - Yolun Yarısı : Kemal Uzun: Haldun Dormen - Dormen Tiyatrosu

1989 - Hangisi Karısı : Ray Cooney - Dormen Tiyatrosu

1988 - Aç Sınıfın Laneti : Sam Shepard - İstanbul Şehir Tiyatroları

1987 - Bay Puntila ve Uşağı Matti : Bertolt Brecht - Dostlar Tiyatrosu

1985 - İkinin Biri : Ray Cooney - Dormen Tiyatrosu

1984 - Gönül Suçları : Beth Henley- Kent Oyuncuları

1983 - Babalar ve Oğullar : İvan Sergeyeviç Turgenyev - Kent Oyuncuları

Filmleri ve Dizileri :

2014 - Her Sevda Bir Veda (TV Dizisi)

2013 - Hayatboyu (Ela) (Sinema Filmi)

2010 - Newyork'ta Beş Minare (Konuk Oyuncu) (Sinema Filmi)

2002 - Merhaba Newyork (TV Dizisi)

1998 - İkinci Bahar (Jenny) (TV Dizisi)

1987 - Kuruluş / Osmancık (Banu Çiçek) (TV Dizisi)

1986 - Asiye Nasıl Kurtulur (Yıldız - Yeğenin Karısı) (Sinema Filmi)

1985 - Kırlangıç Fırtınası (Sinema Filmi)

1985 - Kuyucaklı Yusuf (Sinema Filmi)

1984 - Fidan (Sinema Filmi)