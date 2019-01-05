Defne Kayalar Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

DEFNE KAYALAR KİMDİR?

Doğum tarihi : 07.Mayıs.1975

Defne Kayalar kaç yaşında : 44

Kilo & Boy :

Burcu : Boğa

Meslek : Dizi Oyuncusu

Defne Kayalar doğum yeri : İzmir

DEFNE KAYALAR BİYOGRAFİSİ

Defne Kayalar, 7 Mayıs 1975 tarihinde İzmir’de doğmuştur. 1996 yılında Bilkent Üniversitesi Grafik bölümünden mezun oldu. Bilgi Üniversitesi Sinema TV bölümünde asistanlık yaptı.

İş hayaında Uğur Yücel ile de çalıştı. 2003 yılında Uğur Yücel ile Alacakaranlık dizisini ve 2004 yılında Yazı Tura filminin yapımcılığını üstlendi.

2010 yılında “Keskin Bıçak” adlı dizide rol alarak kamera önüne geçmeye başladı. Bu dizide Hande Doğandemir, İbrahim Çelikkol, Pamir Pekin, Emir Benderlioğlu ile beraber rol aldı.

2013 yılında yönetmenliğini eşi Ali Bilgin (yönetmen)’in yaptığı “20 Dakika” adlı dizide Defne Kayalar; Derin Solmaz karakterini canlandırırken, başrollerde Tuba Büyüküstün, İlker Aksum, Fırat Çelik, Bülent Emin Yarar, Müjde Uzman, İpek Bilgin, Ayten Uncuoğlu, Cihat Tamer, Metin Çekmez, Miray Akay ile beraber oynadı.

Defne Kayalar, 2014 yılında Medcezir dizisinde sezon sonu konuk oyuncu olarak Sedef karakteri ile ekrana geri dönüş yaptı ve Çağatay Ulusoy, Serenay Sarıkaya, Barış Falay, Mine Tugay, Taner Ölmez, Hazar Ergüçlü, Şebnem Dönmez, Defne Kayalar, Murat Aygen, Can Gürzap ile birlikte rol aldı.

Daha önce başka bir evlilik yapıp boşanan Defne Kayalar, Aralık 2014 yılında Ali Bilgin (yönetmen) ile evlendi. 2016 yılı başında bir çocukları oldu.

2015 yılında yine yönetmenliğini eşi Ali Bilgin (yönetmen)’in yaptığı “Delibal” adlı sinema filminde Çağatay Ulusoy, Leyla Lydia Tuğutlu, Hüseyin Avni Danyal, Mustafa Avkıran, Laçin Ceylan, Nazan Kesal, Bahtiyar Engin, Zafer Akkoyun, Defne Kayalar, Toprak Sağlam beraber rol almıştır.

2017 yılında yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, yazar Azra Kohen’in "Fi Çi Pi" adlı kitap dizisinden Tv.dizisine uyarlanarak çevrimiçi dizi platformu olan Puhu TVüzerinden yayınlanan "Fİ" dizinin başrollerinde Serenay Sarıkaya, Ozan Güven, Mehmet Günsür, Berrak Tüzünataç, ve Büşra Develi rol aldı. Diğer rollerde ise Ayşenur Çetin, Tülay Günal, Osman Sonant, Özge Özpirinçci, Saadet Aksoy, Emir Benderlioğlu, Defne Kayalar oynamıştır.

Filmleri ve Dizileri :

Yapımcı :

2006 - Hayatımın Kadınısın (Genel Koordinatör) (Sinema Filmi)

2003 - Yazı Tura (Sinema Filmi)

2003 - Alacakaranlık (TV Dizisi)

Oyuncu :

2017 - Yol Ayrımı (Defne) >Sinema Filmi)

2017 - Fi (Aylin) (TV Dizisi)

2016 - Bu Şehir Arkandan Gelecek (Nesrin) (TV Dizisi)

2015 - Delibal (Bardaki Solist Kız) (Sinema Filmi)

2014 - 2014 - Medcezir (Sedef) (TV Dizisi)

2013 - 20 Dakika (Derin Solmaz) (TV Dizisi)

2012 - Eve Düşen Yıldırım (TV Dizisi)

2011 - Al Yazmalım (TV Dizisi)

2010 - Keskin Bıçak (TV Dizisi)

Yapım Ekibi :

2008- Kolay Gelsin (Yapım Asistanı) (TV Dizisi)