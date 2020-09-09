Defne Samyeli, Cem Yılmaz'ın otomobilini mi kullanıyor?

Şarkıcı ve sunucu Defne Samyeli, geçtiğimiz akşam Baltalimanı'nda bulunan bir mekanda arkadaşlarıyla birlikte yemek yedi. Samyeli'nin mekan çıkışında kullandığı araç ise dikkatlerden kaçmadı.

Defne Samyeli, Cem Yılmaz ile ayrılığının ardından sessizliğini korumuş ve uzun bir süredir de hayatına kimseyi almamıştı.

Sıklıkla arkadaş çevresi ile vakit geçiren Samyeli, önceki akşamda bir mekanda yakın arkadaşlarıyla akşam yemeği yedi.

Mekan çıkışı muhabirlerle karşılaşan Samyeli sorulardan kaçmak için aracının etrafında tur attı. Ünlü sunucu, "Sizden kaçış yok. Arabanın etrafında böyle tur atarız" dedi.

"BANA MÜSAADE"

Kullandığı aracın eski sevgilisi Cem Yılmaz'a ait olduğu haberlerinin sorulması üzerine Samyeli, "Arkadaşlar teşekkür ederim, bana müsaade" diyerek, hızlıca oradan ayrıldı.