Defne Samyeli mayosuyla karlar üzerinde sıcak pozlar verdi!
Adı bir zamanlar Cem Yılmaz'la anılan Defne Samyeli, son olarak Alem Dergisini'nin yeni sayısı için iddialı pozlar verdi. Samyeli, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak videonun altına ''Çok keyif aldığım, harika bir çekim oldu'' notunu düştü.
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26 Şubat 2020 Çarşamba 09:40
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