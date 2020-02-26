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  3. Defne Samyeli mayosuyla karlar üzerinde sıcak pozlar verdi!

Defne Samyeli mayosuyla karlar üzerinde sıcak pozlar verdi!

Adı bir zamanlar Cem Yılmaz'la anılan Defne Samyeli, son olarak Alem Dergisini'nin yeni sayısı için iddialı pozlar verdi. Samyeli, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak videonun altına ''Çok keyif aldığım, harika bir çekim oldu'' notunu düştü.

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26 Şubat 2020 Çarşamba 09:40

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