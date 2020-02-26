Defne Samyeli mayosuyla karlar üzerinde sıcak pozlar verdi!

Adı bir zamanlar Cem Yılmaz'la anılan Defne Samyeli, son olarak Alem Dergisini'nin yeni sayısı için iddialı pozlar verdi. Samyeli, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak videonun altına ''Çok keyif aldığım, harika bir çekim oldu'' notunu düştü.