Defne Samyeli Palandöken'de yürek hoplattı
Dergi için Palandöken'de poz veren Defne Samyeli, sarı montu ve dizlerine kadar olan ince çorap ile Alem Dergisine poz verdi.
Müzik kariyerine devam eden ve iddialı açıklamalar yapan Defne Samyeli,Palandöken'de görenlerin içini ısıttı.
Erzurum'daki kış turizmi merkesi Palandöken'de karlar üzerinde siyah mayosu ile pozlar veren Defne Samyeli o anları Instagram hesabından paylaştı.
Defne Samyeli'nin fit görüntüsü takipçileri tarafından kısa sürede çok fazla beğeni aldı.
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