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Defne Samyeli Palandöken'de yürek hoplattı

Dergi için Palandöken'de poz veren Defne Samyeli, sarı montu ve dizlerine kadar olan ince çorap ile Alem Dergisine poz verdi.

Defne Samyeli Palandöken'de yürek hoplattı

Müzik kariyerine devam eden ve iddialı açıklamalar yapan Defne Samyeli,Palandöken'de görenlerin içini ısıttı.

Erzurum'daki kış turizmi merkesi Palandöken'de karlar üzerinde siyah mayosu ile pozlar veren Defne Samyeli o anları Instagram hesabından paylaştı.

Defne Samyeli'nin fit görüntüsü takipçileri tarafından kısa sürede çok fazla beğeni aldı.

Defne Samyeli Palandöken'de yürek hoplattıDefne Samyeli Palandöken'de yürek hoplattıDefne Samyeli Palandöken'de yürek hoplattı




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