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Defne Samyeli ve Cem Yılmaz'dan aşk pozu

Aşkları dolu dizgin devam eden Defne Samyeli ve Cem Yılmaz sosyal medya hesaplarından romantik bir fotoğraf paylaştılar.

Defne Samyeli ve Cem Yılmaz'dan aşk pozu

Aşkları dolu dizgin devam eden Defne Samyeli ve Cem Yılmaz sosyal medya hesaplarından romatik bir fotoğraf paylaştılar.

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Uzun zamandır birlikte olan ikili zaman zaman fotoğraflar paylaşarak takipçilerinin beğenilerine sunuyorlar.

Samyeli ınstagram hesabından yaptığı paylaşımla aşkını tekrar ilan etti.

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Samyeli yayınladığı fotoğrafa, "Yağmurlu bir gündü..." notunu düştü. Ünlü sunucunun fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı.

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