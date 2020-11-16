Defne Samyeli evleniyor mu? Magazin gündeminde bomba etkisi yaratan iddiaya göre Samyeli, Cem Yılmaz ile ayrılığının ardından aşk yaşamaya başladığı Serdar Bilgili ile evlilik hazırlıklarına başladı.

Televizyonculukla başlayan kariyerine şarkıcılıkla devam eden Defne Samyeli, Cem Yılmaz ile ayrılığının ardından Serdar Bilgili ile aşk yaşamaya başlamıştı.

İddialara göre Samyeli, geçen hafta Nişantaşı'ndaki ünlü bir mücevherciden eskilerin tabiriyle 'kaldırım taşı' büyüklüğünde, 15 karatlık bir tektaş yüzük bakmış. Bu ilginç hareketin ardından ikilinin evleneceği gündeme geldi.