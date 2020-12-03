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  3. Defne Samyeli yine yürek hoplattı! Güzel oyuncudan karlar üzerinde mayolu poz!

Defne Samyeli yine yürek hoplattı! Güzel oyuncudan karlar üzerinde mayolu poz!

Şimdilerde yeniden televizyon ekranlarında 'Sol Yanım' dizisi ile boy göstermeye başlayan güzel oyuncu Defne Samyeli geçen kış Palandöken’de gerçekleşen çekimlerin kamera arkası karelerini paylaştı.

Defne Samyeli yine yürek hoplattı! Güzel oyuncudan karlar üzerinde mayolu poz!

48 yaşındaki Defne Samyeli, geçen kış Palandöken’de bir dergi için gerçekleştirdiği çekimlerin kamera arkası görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

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Sol Yanım dizisiyle yeniden ekranlara dönen Defne Samyeli Instagram paylaşımlarıyla da dikkat çekmeye devam ediyor.

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Siyah mayosuyla karlar üzerinde pozlar veren Defne Samyeli'nin paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

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Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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