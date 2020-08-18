Defne Samyeli'den Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşkı açıklaması: "Konduramadım"

Cem Yılmaz ile mutlu giden birlikteliklerine bir anda sona eren Defne Samyeli, Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya ile birlikte görülmesinin ardından ihanet iddialarıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Samyeli gazetecilere “Yaptığınız haberlere sert tepki vermiştim. Siz haklıymışsınız. Size haksızlık etmişim'' dedi.

Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya ile ilişki yaşamasına açıklamada bulunan Defne Samyeli muhabirlere verdiği röportajda "Size magazin basınına bir sözüm vardı. Asılsız haberlerden dolayı önyargılarım var. Ekim ayında 3. şahıslarla ilgili açıklama yapmış işini sağduyulu yapanları ayırmıştım. O haberi aslında işini sağduyuyla yapan arkadaşlar yapmış. Ben bilmiyormuşum. Görmemişim, hiç ihtimal vermedim. Hiç konduramadım'' dedi.

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