  1. WEB TV
  2. MAGAZİN
  3. Defne Samyeli'den Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşkı açıklaması: "Konduramadım"

Defne Samyeli'den Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşkı açıklaması: "Konduramadım"

Cem Yılmaz ile mutlu giden birlikteliklerine bir anda sona eren Defne Samyeli, Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya ile birlikte görülmesinin ardından ihanet iddialarıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Samyeli gazetecilere “Yaptığınız haberlere sert tepki vermiştim. Siz haklıymışsınız. Size haksızlık etmişim'' dedi.

Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya ile ilişki yaşamasına açıklamada bulunan Defne Samyeli muhabirlere verdiği röportajda "Size magazin basınına bir sözüm vardı. Asılsız haberlerden dolayı önyargılarım var. Ekim ayında 3. şahıslarla ilgili açıklama yapmış işini sağduyulu yapanları ayırmıştım. O haberi aslında işini sağduyuyla yapan arkadaşlar yapmış. Ben bilmiyormuşum. Görmemişim, hiç ihtimal vermedim. Hiç konduramadım'' dedi.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 2. sezon tanıtım fragmanı yayınlandı | Karadeniz'de aşk rüzgarı!Kuzey Yıldızı İlk Aşk 2. sezon tanıtım fragmanı yayınlandı | Karadeniz'de aşk rüzgarı!

Halit Ergenç'ten Ozan Güven açıklaması: ''Alnının akıyla çıkacağını düşünüyorum''Halit Ergenç'ten Ozan Güven açıklaması: ''Alnının akıyla çıkacağını düşünüyorum''

Doya Doya Moda'da Rabia havuza düştü! Sinirler gerildiDoya Doya Moda'da Rabia havuza düştü! Sinirler gerildi

Ozan Güven'den darp iddialarına açıklama: ''Sabırla yargı sürecini bekleyelim''Ozan Güven'den darp iddialarına açıklama: ''Sabırla yargı sürecini bekleyelim''

 

18 Ağustos 2020 Salı 10:21
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Defne Samyeli'den Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşkı açıklaması: "Konduramadım"
Defne Samyeli'den Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşkı açıklaması: "Konduramadım"
Halit Ergenç'ten Ozan Güven savunması: ''Alnının akıyla çıkacağını düşünüyorum''
Halit Ergenç'ten Ozan Güven savunması: ''Alnının akıyla çıkacağını düşünüyorum''
Doya Doya Moda'da Rabia havuza düştü! Sinirler gerildi
Doya Doya Moda'da Rabia havuza düştü! Sinirler gerildi
Ozan Güven'den darp iddialarına açıklama: ''Sabırla yargı sürecini bekleyelim''
Ozan Güven'den darp iddialarına açıklama: ''Sabırla yargı sürecini bekleyelim''
Atiye 2. sezon fragmanı yayınlandı!
Atiye 2. sezon fragmanı yayınlandı!
Bay Yanlış 8. bölüm fragmanı yayınlandı | Ezgi Özgür'e duygularını açabilecek mi?
Bay Yanlış 8. bölüm fragmanı yayınlandı | Ezgi Özgür'e duygularını açabilecek mi?
Hazal Filiz Küçükköse detoks kampına girdiği videosu çokça izlendi!
Hazal Filiz Küçükköse detoks kampına girdiği videosu çokça izlendi!
Gelinim Mutfakta yeni sezon fragmanı! Gelinim Mutfakta ne zaman başlıyor?
Gelinim Mutfakta yeni sezon fragmanı! Gelinim Mutfakta ne zaman başlıyor?
Doğduğun Ev Kaderindir 13. bölüm fragmanı yayınlandı!
Doğduğun Ev Kaderindir 13. bölüm fragmanı yayınlandı!
Aamir Khan'dan Adana’da ciğer şov!
Aamir Khan'dan Adana’da ciğer şov!