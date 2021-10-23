Defne Samyeli'den şaşırtan hamle! Eski aşkına geri döndü!

Eren Talu ile birlikteliğinden Derin ve Deren adından kızları olan 49 yaşındaki ünlü oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, kızları ve kendi sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

Hürriyet'in haberinde, ünlü oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli ile ilişkilerini noktaladıkları Beşiktaş eski Başkanı Serdar Bilgili barıştığı söylendi.

İkili bir yıl süren ayrılığın ardından ilişkilerine bir şans daha verdi.

Hürriyet yazarı Orkun Ün'ün yazısı şu şekilde:

"Samyeli ve Bilgili’yi gördüm...

İki isim gayet samimi bir şekilde sohbet ediyordu.

Şimdi sormaya hakkınız var...

“Arkadaşça görüşemezler mi?” diye.

E ama benim de şunu demeye hakkım var...

“Arkadaşça olsa anlamaz mıyım?”

Hatta Defne Samyeli ve Serdar Bilgili mekandan ayrılırken onları görüntülemek isteyen magazinci arkadaşları gördüm.

Yani yakındır iki ismin görüntülerini görmemiz.

Belki magazine çıkmak istemiyorlar, belki bu sefer ilişkilerini gizli yaşamak istiyorlar, bilemem.

Ama bunu başarmaları günümüzde öyle zor ki...

Artık herkes gazeteci, herkes kameraman, herkes muhabir.

O yüzden bu çiftin kaçma şansları yok..."