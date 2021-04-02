Bir döneme kendine has haber sunması ile damga vuran bu alanda belli ödüller alan oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli meslek hayatının yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündemine konu oluyor. Peki Defne Samyeli'nin eski sevgilileri kimler? Defne Samyeli'nin adı kimler ile anıldı? İşte merak edilen detaylar...

DEFNE SAMYELİ'NİN ESKİ SEVGİLİLERİ KİMLER?

48 yaşındaki ekranların yaşlanmayan yüzü ünlü sunucu ve oyuncu Defne Samyeli'nin özel hayatı ahyranları tarafından sık sık araştırılıyor. Samyeli 1991 yılında katıldığı Star TV tarafından düzenlenen güzellik yarışmasında “Türkiye üçüncü güzeli” olmasının ardından tanınırlık kazanmaya başladı. Üne kavuşan Samyeli'nin aşk yaşamı da bu sırada başladı. Defne Samyeli ilk olarak 1995 yılında ünlü mimar Eren Talu ile hayatını birleştirdi ve çiftin bu evliliğinden iki kız çocuğu dünyaya geldi. Ancak, ikiliden Eren Talu'nun ihanet iddiaları nedeniyle Samyeli 2011 yılında dava açtı ve yollarını ayırdılar.

Ünlü sunucunun bu evliliğin ardından bir daha aşkta yüzü hiç gülmedi ve çarpık ilişkilerin kadını olarak anılmaya başlandı. İşte Defne Samyeli'nin bu güne kadar adının anıldığı o isimler:

Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile 2018 yılında aşka yelken açtı ve 1 buçuk yıl süren ilişki Serenay Sarıkaya krizi ile son buldu.

Cem Yılmaz’ın ihanetinin ardından Samyeli'nin kısa süre sonra Beşiktaş eski Başkanı Serdar Bilgili ile yakınlaştığı haberleri gündeme geldi ve tatile çıktığı görüntüler ortaya çıkmıştı.

Öte yandan Tuğba Büyüküstün'ün 3 yıllık ilişkisinin bitmesinde ara bozan kadın olarak Samyeli'nin ismi Umut Evirgen ile yan yana gelmişti.

Umut Evirgen ile adı aşk dedikodularına karışan Samyeli'ye soru yöneltiğinde ise ünlü caz piyanisti Bora Gencer ile objektiflere yakalanmıştı.

Son olarak ise yıllar evvelde ilişki yaşadıkları ortaya atılan Samyeli ile iş insanı Sadettin Saran'ın yıllar sonra bir davette gece boyunca sohbet etmeleri dedikoduları yeniden alevlendirmişti. Saran'ın Samyeli'ye karşı yıllardır beğenisi olduğu dönen söylentiler arasındaydı.