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  3. Defne Samyeli'nin kızları durmak bilmiyor! Deren Talu "Bebeğim artık yasal" diyerek paylaştı! Derin Talu 18'ine basar basmaz soluğu bakın nerede aldı!

Defne Samyeli'nin kızları durmak bilmiyor! Deren Talu "Bebeğim artık yasal" diyerek paylaştı! Derin Talu 18'ine basar basmaz soluğu bakın nerede aldı!

Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, 18 yaşına giren kardeşi Derin Talu'yla birlikte içkili bir mekana girerek alkol aldıkları anda çekildikleri fotoğrafı "Bebeğim artık yasal" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Defne Samyeli'nin kızları durmak bilmiyor! Deren Talu "Bebeğim artık yasal" diyerek paylaştı! Derin Talu 18'ine basar basmaz soluğu bakın nerede aldı!

Şarkıcı ve Oyuncu Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden olan kızları Deren Talu ve Derin Talu her yaptıklarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bir eğlence mekanında arkadaşlarıyla birlikte skandala imza atan Derin Talu 18 yaşına girer girmez ablası Deren Talu'yla birlikte soluğu içkili mekanda aldı.

"BEBEĞİM ARTIK YASAL"

Oyuncu olan 24 yaşındaki Deren Talu, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden 18 yaşına giren kardeşi Derin Talu'yla birlikte alkol aldıkları bir fotoğrafı paylaşarak, "Benim bebeğim artık yasal" notunu ekledi. Derin Talu da ablasının bu paylaşımına İngilizce olarak "Sonunda" yorumunu yaptı.

Defne Samyeli'nin kızları durmak bilmiyor! Deren Talu Bebeğim artık yasal diyerek paylaştı! Derin Talu 18'ine basar basmaz soluğu bakın nerede aldı!

TARTIŞMA YARATTI

Defne Samyeli'nin kızlarının bu davranışı sosyal medya kullanıcıları tarafından hoş karşılanmadı. 18 yaşına girer girmez eğlence mekanına giderek içki içen Derin Talu takipçilerinin ikiye ayrılmasına neden oldu. Bazı takipçileri bu durumun normal olduğunu vurgularken bazıları ise daha çok küçük olduğunu savundu. 

Defne Samyeli'nin kızları durmak bilmiyor! Deren Talu Bebeğim artık yasal diyerek paylaştı! Derin Talu 18'ine basar basmaz soluğu bakın nerede aldı! Defne Samyeli'nin kızları durmak bilmiyor! Deren Talu Bebeğim artık yasal diyerek paylaştı! Derin Talu 18'ine basar basmaz soluğu bakın nerede aldı!

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