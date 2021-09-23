Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu aşk hayatıyla gündeme geldi! İş insanının oğluyla aşk mı yaşıyor?

Defne Samyeli ve Eren Talu'nun kızları Derin Talu paylaşımlarıyla ve güzelliğiyle magazin gündemine sık sık gelen isimlerin başında yer alıyor. 3 Eylül'de 18 yaşına basan Derin Talu hakkında ortaya atılan iddia magazin gündemini salladı.

Ablası Deren Talu ile birlikte bir defileye katılan Derin Talu'nun dil Işık Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zehra Işık'ın oğlu Emre Işık'ın yakınlaştığı öne sürüldü.

Geçtiğimiz günlerde 18'inci yaş gününü kutlayan ve ablası Deren Talu'nun paylaşımı tartışma yaratan Derin Talu, defilede Emre Işık'la görüntülenmesi üzerine aşk iddiaları ortaya atılırken ikiliden henüz herhangi bir açıklama gelmedi.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde oyuncu olan 24 yaşındaki Deren Talu, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden 18 yaşına giren kardeşi Derin Talu'yla birlikte alkol aldıkları bir fotoğrafı paylaşarak, "Benim bebeğim artık yasal" notunu eklemiş Derin Talu da ablasının bu paylaşımına İngilizce olarak "Sonunda" yorumunu yapmıştı.

Defne Samyeli'nin kızlarının bu davranışı sosyal medya kullanıcıları tarafından hoş karşılanmamıştı. 18 yaşına girer girmez eğlence mekanına giderek içki içen Derin Talu takipçilerinin ikiye ayrılmasına neden olmuştu. Bazı takipçileri bu durumun normal olduğunu vurgularken bazıları ise daha çok küçük olduğunu savunmuştu.