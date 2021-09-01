Defne Samyeli’nin küçük kızı Derin Talu’nun olaylı gecesi! Küfürler hakaretler havada uçtu!

Defne Samyeli ve Eren Talu'nun 17 yaşındaki küçük kızları Derin Talu geçtiğimiz akşam Bebek'te arkadaşlarıyla birlikte alkollü bir mekanda düzenlediği doğum günü partisinde erkek arkadaşı skandala imza attı. Alkollü olan mekana girmek için yaşı tutmayan Derin Talu'nun arkadaşları magazin muhabirlerine saldırırken küfürler yağdırdılar.

DERİN'İN UTANÇ GECESİ

Mekan çıkışı kameraları görünce alkollü olması sebebiyle küfür eden Derin Talu'nun erkek arkadaşı, "Çekme" diyerek bağırmaya başladı. Talu, arkadaşının kulağına bir şeyler söyleyerek uyarmasına rağmen durmayan genç küfürler yağdırmaya devam etti. Talu ve 8 arkadaşı arabaya binmeye çalıştığı sırada erkek arkadaşı aracın kapısını kapatarak kameralara el hareketi yaptı.

Yaşından büyük giyim tarzıyla magazin gündemine sık sık konu olan Derin Talu bu skandalla gündeme bomba gibi düştü.

DERİN TALU KİMDİR?

3 Eylül 2003 tarihinde ABD'nin New York kentinde dünyaya gelen Derin Talu oyuncu Defne Samyeli ile mimar Eren Talu'nun kızıdır. Deren adında ablası vardır. Çiftin evli kaldığı dönemlerde doğan Derin Talu, daha sonrasında yaşanan ayrılık ile birlikte anne ve babası ayrı bir şekilde büyüdü.

İstanbul'da aldığı lise eğitimi sonrasında iyi bir kariyer planlaması için yurt dışında eğitim almak için Los Angeles'a giden Derin Talu oyuncu ve manken olmak istiyor.

Derin Talu, şimdiden fiziği ve güzelliği ile adından söz ettiriyor. Podyumdaki ilk deneyimini geçtiğimiz dönemlerde yaşayan Derin Talu, Atıl Kutoğlu'nun defilesinde yer almıştı.