Defne Samyeli'yi kızdıran soru: ''Bana başkalarını sormayın!''

Defne Samyeli önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Cem Yılmaz ile uzun süren bir ilişkinin ardından hayatına kimseyi almayan Defne Samyeli, Cem Yılmaz ve yeni sevgilisi Serenay Sarıkaya ile ilgili sorular gelince çok sinirlendi.

Defne Samyeli annesi Sendegül Samyeli’yi Nişantaşı’ndaki bir ortopedi doktoruna götürdü. Samyeli gazetecilerden gelen sorulara samimiyetle yanıt verirken eski sevgilisi Cem Yılmaz ve bir zamanlar Tuba Büyüküstün ile aşk yaşayan Umut Evirgen ile ilgili soru gelince öfkelendi.

Samyeli, “Pandemi sonrasına hazırlanıyoruz. Acaba bu yaz çalışabilecek miyiz yoksa hiç sahne almayacak mıyız, göreceğiz” dedi.