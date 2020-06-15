Defne Samyeli'yi kızdıran soru: ''Bana başkalarını sormayın!''
Cem Yılmaz ile ayrıldıktan sonra adı bir çok isimle aşk dedikolarına karışan Defne Samyeli geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Samyeli Cem Yılmaz ve adı aşk dedikolarına karışan Umut Evirgen ile ilgili gelen sorulara ateş püskürdü.
Defne Samyeli önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Cem Yılmaz ile uzun süren bir ilişkinin ardından hayatına kimseyi almayan Defne Samyeli, Cem Yılmaz ve yeni sevgilisi Serenay Sarıkaya ile ilgili sorular gelince çok sinirlendi.
Defne Samyeli annesi Sendegül Samyeli’yi Nişantaşı’ndaki bir ortopedi doktoruna götürdü. Samyeli gazetecilerden gelen sorulara samimiyetle yanıt verirken eski sevgilisi Cem Yılmaz ve bir zamanlar Tuba Büyüküstün ile aşk yaşayan Umut Evirgen ile ilgili soru gelince öfkelendi.
Samyeli, “Pandemi sonrasına hazırlanıyoruz. Acaba bu yaz çalışabilecek miyiz yoksa hiç sahne almayacak mıyız, göreceğiz” dedi.
Samyeli, “Tuğba Büyüküstün’ün Umut Evirgen’den ayrılma sebebi olarak adınız geçiyor. Ne düşünüyorsunuz?” sorusuna sinirlendi.
Samyeli Cem Yılmaz ile ilgili soruya da şöyle tepki gösterdi;
“Gündem değişti. Sizin gündeminiz değişmedi. Benimle ilgili sorular soracaksanız devam edelim konuşmaya. Başka insanları soracaksanız anlaşma bozulur. Çok ayıp, sizlere böyle soruları yakıştıramıyorum.”
DEFNE SAMYELİ KİMDİR?
İstanbullu amiral babası Haluk ve otelcilik eğitimi almış Adana’nın Ramazanoğulları ailesinden gelen annesi Sendegül'ün ilk çocuğu olarak doğdu. Bir yıl sonra erkek kardeşi Suhan doğdu. 1991 yılında katıldığı güzellik yarışmasında üçüncü oldu.
Daha sonra haberciliğe başlayan ve Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan Samyeli, Tuncay Özkan yönetimindeki Kanal D ana haber bülteninde haber sunuculuğu yapmıştır. Samyeli, Kanal D ana haber bülteninde farklı haber sunuş tarzıyla uluslararası 2 ödüle layık görülmüştür. Samyeli, Milliyet Gazetesi'nde köşe yazarlığı, ardından Show TV ana haber editörlüğü, sunuculuğu ve Güneş Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmıştır. 2010 Mayıs ayından itibaren bir süre atv'de yayınlanan "Defne Her şey Bambaşka" isimli programı sunmuştur. Milliyet Gazetesi'nde röportajlar gerçekleştirerek köşe yazarlığı yapan Defne Samyeli gazete ile 03 Ocak 2015'te yollarını ayırmıştır.[6] Samyeli'nin 4 Temmuz 1994 tarihli "Tek Başına" isimli bir albümü de bulunmaktadır.
2000 yılında rahim ağzı kanserine yakalanan Samyeli, New York'ta ameliyat geçirip nekahati sonrası Türkiye'ye dönmüştür.
Çalıştığı Gazeteler
2000: Milliyet
2002-2009: Güneş
2013-2015: Milliyet
Çalıştığı TV kanallar
1991-1994: Star TV
1994: Teleon TV
1994-1995: Show TV
1996-2002: Kanal D
2002-2007: Show TV
2010: atv
2011: a Haber
TV Programları
1991-1994: Salı Pazarı (STAR TV)
1992-1993: İyi Günler Türkiye (STAR TV)
1994: Pazar Show (SHOW TV)
1994-1995: Show'da Show (SHOW TV)
1996: Şakalamaca (KANAL D)
1996-1999: Defne Samyeli ile Gecenin İçinden (KANAL D)
1998: Defne Samyeli ile Flaş Haber (KANAL D)
1999-2002: Kanal D Ana Haber Bülteni (KANAL D)
2002: Seçim 2002 (SHOW TV)
2002-2007: Show TV Ana Haber Bülteni (SHOW TV)
2004: Seçim 2004 (SHOW TV)
2006: Vizyon (SHOW TV)
2007: Seçim 2007 (SHOW TV)
2010: Herşey Bambaşka (ATV)
2011: 45 Dakika (A HABER)
2011: Söz Teması (A HABER)
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