Defne Yalnız Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

DEFNE YALNIZ KİMDİR?

Doğum tarihi : 10.Mart.1948

Defne Yalnız kaç yaşında : 71

Kilo & Boy :

Burcu : Balık

Meslek : Sinema Oyuncusu, Dizi Oyuncusu

Defne Yalnız doğum yeri : Denizli

DEFNE YALNIZ BİYOGRAFİSİ

Defne Yalnız, 10 Mart 1948 tarihinde Malatya’da doğmuştur.

Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. 1974 yılından günümüze çeşitli film ve dizilerde oynamıştır. Kaynanalar dizisindeki Döndü rolüyle hatırlanır. Son dönemde tiyatroya devam etmektedir.

TRT'nin Ankara Deneme TV yayınlarında ekranla tanıştı. Defne Yalnız, sahnelere adım atmadan önce ilk derslerini Orhan Gencebay'dan aldı. 1977yılında Bebek Belediye Gazinosu'nda sahnelere çıkmaya başladı. Emel Sayın, Neşe Karaböcek, Sezen Aksu gibi ünlülerin taklitlerini yaptı. 1981 yılında "Curcuna" adlı eğlence programının sunuculuğunu yaptı. Ardından Taverna şarkıcısı ve assolist oldu.

1974 yılında yönetmenliğini Tekin Akmansoy’un yaptığı ve Türkiye'de sitcom'un ilk örneklerinden biri olarak kabul edilen “Kaynanalar” adlı dizide evin hizmetçisi “Döndü” karakteri ile oynarken Tekin Akmansoy, Leman Çıdamlı, Sevda Aydan, Ege Aydan, Münir Caner, Sermin Hürmeriç, Sezai Aydın ile birlikte rol aldı.

80’li yıllarda ‘firavunların gizli sırrı’ olarak lanse edilen ‘re yüzüğü’nün reklamlarında oynadı. 1985 yılında eşi Mete Sezer ile birlikte “Bir Avuç Tiyatro” adlı gurubu kurdu.

1997 yılında senaristliğini Gani Müjde’denin yaptığı “Baskül Ailesi” adlı dizide Çiçek Dilligil, Gamze Gözalan, Şoray Uzun, Şafak Sezer ile birlikte rol aldı.

2011 yılında “İstanbul'un Altınları” adlı dizide Haluk Bilginer, Demet Akbağ, Salih Kalyon, Ani İpekkaya, Gürgen Öz, Günay Karacaoğlu ile birlikte çalıştı.

Defne Yalnız, 2012 yılında Selçuk Yöntem'in sunduğu bilgi yarışması Büyük Risk'e yarışmacı olarak katıldı. Programda iyi bir performans sergiledi ve 9 bin 800 lira kazandı.

8 Haziran 2014 tarihinde yayınlanmaya başlayan “Çılgın Dersane Üniversitede” adlı dizide Paşhan Yılmazel, Duygu Çetinkaya, Okan Karacan, Mustafa Topaloğlu, Tuluğ Çizgen, Recep Aktuğ, Ayşen Gruda, Sümer Tilmaç ile beraber rol aldı.

3 kere evlenen Defne Yalnız, 3. evliliğini 25 Kasım 1980 tarihinde tiyatro ve sinema oyuncusu Mete Sezer ile yaptı. Kendi çocuğu yoktur.

Rol Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları :

2014 - Nice Yıllara : Tuncay Özinel - İstanbul Devlet Tiyatrosu

2010 - Kadın Sığınağı : Tuncer Cücenoğlu - İstanbul Devlet Tiyatrosu

2009 - Ana (oyun) : Karel Capek - Antalya Devlet Tiyatrosu

2008 - Tatlı Kaçık : John Patrick Goggin - Adana Devlet Tiyatrosu

2003 - Üç Kadın : Catherine Anne - Konya Devlet Tiyatrosu

1994 - Cadı Kazanı : Arthur Miller - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1974 - Çalıkuşu : Reşat Nuri GüntekinNecati Cumalı - Ankara Devlet Tiyatrosu -

1973 - Yollar Tükendi : Ülker Köksal - Ankara Devlet Tiyatrosu

1972 - Sersem Kocanın Kurnaz Karısı : Haldun Taner - Ankara Devlet Tiyatrosu

1968 - Ölen Hangisi : Cevat Fehmi Başkut - Ankara Devlet Tiyatrosu

Yönettiği Tiyatro Oyunları:

2005 - Kırkından Sonra : Alfonso Paso - Van Devlet Tiyatrosu

1998-1999 - Haydi Karına Koş : Ray Cooney - Antalya Devlet Tiyatrosu

Filmleri ve Dizileri :

Senaryo :

1988 - 077 Hızır - Acil Servis (TV Dizisi)

Yapımcı :

1988 - 077 Hızır - Acil Servis (TV Dizisi)

Oyuncu :

2014 - Çılgın Dersane Üniversitede (TV Dizisi)

2014 - Yolunda A.Ş.- Çinçin Bağları Hikayesi(Sinema Filmi)

2012 - Yol Ayrımı (TV Dizisi)

2011 - İstanbul'un Altınları (Emine Erciyes) (TV Dizisi)

2009 - Ah Kalbim (Recebiye) (TV Dizisi)

2008 - Eyvah Halam (Kamuran) (TV Dizisi)

2008 - Aşkım Aşkım (Hatice) (TV Dizisi) (Bölüm)

2006 - Sev Kardeşim (Ümran Kalabık) (TV Dizisi)

2000 - Bana Babamı Anlat (TV Dizisi)

1997 - Baskül Ailesi (Zerafet) (TV Dizisi)

1990 - Pamuk Hemşire (Sinema Filmi)

1988 - Kaynanalar (Döndü) (TV Dizisi)

1988 - Alman Avrat 40 Bin Mark (Ayşe) (Sinema Filmi)

1988 - 077 Hızır - Acil Servis (TV Dizisi)

1986 - Kıratlı Süleyman (Emine) (Sinema Filmi)

1985 - Herşeyim Sensin (Selma) (Sinema Filmi)

1981 - Şabancık (Konuk Oyuncu/Transeksüel Şarkıcı) (Sinema Filmi)

1981 - Olmaz Olsun (Sinema Filmi)

1980 - Sarı Naciye (Boyalı Ayşe) (TV Filmi)

1980 - Akıllı Deliler (Sinema Filmi)

1978 - İnek Şaban (Zeliha) (Sinema Filmi)

1975 - Nöri Gantar Ailesi (Döndü) (Sinema Filmi)

1975 - Kaynanalar (Döndü) (Sinema Filmi)

1974 - Kaynanalar (Döndü) (TV Dizisi)