Değerli ağabeyim diyerek paylaştı! Çakıcı, Bahçeli'yi ziyaret etti

Organize suç örgütü lideri olmak suçlamasıyla yargılanıp hüküm giyerek 16 yıl cezaevinde kalan ve Nisan ayında TBMM'de kabul edilen İnfaz Yasası değişikliği ile tahliye olan Alaattin Çakıcı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi parti genel merkezinde ziyaret etti.

"DEĞERLİ AĞABEYİMİ ZİYARET ETTİM"

Sosyal medya hesabı Twitter'dan ziyaretine ilişkin paylaşım yapan Alaattin Çakıcı, Devlet Bahçeli ile çektirdiği fotoğrafı paylaşarak,"Türk dünyasının ve Türk milletinin yaşayan efsanevi lideri, mensup olduğum camianın genel başkanı değerli ağabeyimi genel merkezimizde ziyaret ettim. Kendilerine ve Türk milletine saygılarımla arz ederim" diye yazdı.

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