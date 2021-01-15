Değerli konut vergisine düzenleme! Tek konutu olanlar muaf olacak

Resmi Gazete'de yer alan tebliğe göre, Değerli konut vergisi uygulama esasları belirlendi. Değerli konut vergisine getirilen yeni düzenleme ile birlikte Türkiye sınırları içinde bulunan ve bina vergi değeri 5 milyon lirayı aşan mesken nitelikli taşınmazlar, değerli konut vergisi ödeyecekken, tek konutu olanlar ise vergiden muaf tutulacak.

Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri;

5 milyon lira ile 7.5 milyon lira arasında olanlar, 5 milyon lirayı aşan kısmı için binde 3,

10 milyon liraya kadar olanlar, 7.5 milyon lirası için 7 bin 500 lira, fazlası için binde 6,

10 milyon liradan fazla olanlar, 10 milyon lirası için 22 bin 500 lira, fazlası için binde 10 oranında vergilendirilecek.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan değerli konut vergisi uygulama genel tebliğine göre, mesken nitelikli taşınmaza gerek paylı mülkiyet, gerekse el birliği mülkiyet halinde malik olunması durumunda, matrah olarak taşınmazın toplam değeri esas alınacak. Vergi oranlarına esas mesken nitelikli taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırları, her yıl yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılacak.

Mükellefler beyannamelerini, mesken nitelikli taşınmazın bulunduğu yer belediyesinden alınan bina vergi değerini gösteren belgeyi eklemek suretiyle, ilgili yılın 20 Şubat tarihine kadar taşınmazın bulunduğu yerin vergi dairesine verecek. Gelir veya kurumlar vergisi yönünden mükellefiyeti bulunan mükellefler ise değerli konut vergisi beyannamelerini bağlı bulundukları bu vergi dairelerine verecek.

Karşılıklı olmak şartıyla yabancı devletlere ait olup elçilik ve konsolosluk olarak kullanılan mesken nitelikli taşınmazlar ile elçilerin ikametine ait mesken nitelikli taşınmazlar, Türkiye’de bulunan milletlerarası kuruluşlara, milletlerarası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerine ait mesken nitelikli taşınmazlar, genel ve özel bütçeli idarelerin, belediyelerin, üniversitelerin ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın sahibi olduğu mesken nitelikli taşınmazlar değerli konut vergisinden muaf olacak.

Resmi Gazete'de bugün (15.01.2021)