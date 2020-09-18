Değerli metal fiyatları, Koronavirüs endişesiyle yükseldi

ABD Merkez Bankası (Fed) kararıyla gerileyen değerli metal fiyatları, Covid-19 pandemisine ilişkin kaygıların yeniden eklili olmaya başlamasıyla yeniden yükseldi. Hafta içinde birçok önde gelen merkez bankası, ülke ekonomilerini desteklemek için yeni önlem paketleri hazırlayabileceklerini açıkladılar.

Bunlardan biri olan Fed'in Başkanı Jerome Powell, Covid-19 krizinden daha çabuk toparlanabilmesi için ABD ekonomisinin daha çok finansal desteğe gereksinimi olabileceğine dikkat çekti.

Yine hafta içinde politika faizini yüzde 0.1 düzeyinde sabit tutan İngiltere Merkez Bankası da, coronavirus ve Brexit belirsizleri nedeniyle ekonomiyi desteklemek için negatif faize geçebileceğini duyurdu.

Bu gelişmelerin de etkisiyle, spot altın fiyatları yüzde 0.49 artışla ons başına 1,953.90 dolara yükselirken, gümüş de yüzde 0.40 artışla ons başına 27.14 dolara çıktı. Aynı dönemde spot piyasada platinin ans fiyatı yüzde 0.37 artışla 942.12 dolara ve payladyumun ons fiyatı da yüzde 0.81 artışla 2,350.26 dolara yükseldi.