‘Değerli zamanlar’ projesine Bakan Kasapoğlu’ndan malzeme desteği

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından öğrencilerin yaz tatilini verimli değerlendirmesi açısından hayata geçirilen "Kula'da Değerli Zamanlar" projesi kapsamında, sanat ve spor dallarında kurs gören öğrencilere çeşitli malzemeler dağıtıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Manisa'nın Kula ve Selendi İlçelerinde çocukların yaz tatilini daha verimli bir şekilde geçirmesi için "Değerli Zamanlar" projesi çerçevesinde müzik ve resim öğrenimi gören çocukların kullanımı için malzeme dağıtımı yapıldı. Keman, yan flüt, gitar, bağlama, ritim enstrümanları, nota sehpaları, şövalye, tuval takımı gibi malzemelerin dağıtımına Kula Kaymakamı Kemal Duru da katıldı. Proje çerçevesinde daha önce formalar, basketbol futbol voleybol topları badminton ve masa tenisi setleri de bakanlık tarafından dağıtılmıştı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun "1 bir yılda 1 milyon çocuğa yüzme öğreteceğiz" sözüyle ve "Yüzme bilmeyen kalmasın sloganı" ile başlatılan yüzme seferberliğinde Kula ve Selendi ilçelerine kurulan yüzme havuzlarına da iki tane daha eklenerek Köprübaşı ve Demirci ilçelerinde de yüzme havuzları çocukların hizmetine sunuluyor.

Öğrencilerin yaz tatilini en verimli şekilde değerlendirmesi açısından başlatılan bu çalışmalar ile yüzlerce öğrenciye kurs verdiklerini belirten Kaymakam Kemal Duru, kurs gören öğrencilere Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından çeşitli malzemeler dağıtıldığını da ifade etti. Kaymakam Duru, "Kulalı hemşehrimiz Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yaz sezonunun başında hayata geçirdiği "Değerli Zamanlar" projesi kapsamında Kula'da çeşitli branşlarda kurslar açtık. Sanat ve Spor dallarında yüzlerce öğrenciye kurs veriyoruz. Bu kapsamda yine hemşehrimiz Gençlik ve Spor Bakanı sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun destekleriyle, kurs gören öğrencilerimize çeşitli malzemelerin dağıtımını da yaptık. Yeni eğitim öğretim sezonu başlayıncaya kadar devam edecek olan kurslarımıza verdiği destekler için Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA