Değirmen İşçisi (Pirinç) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Değirmen İşçisi (Pirinç) görev tanımı nedir, Değirmen İşçisi (Pirinç) ne iş yapar, Değirmen İşçisi (Pirinç) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Değirmen İşçisi (Pirinç) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Değirmen İşçisi (Pirinç) Tanımı;

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Değirmen İşçisi (Pirinç) Maaşı Ne Kadar? 2022 Değirmen İşçisi (Pirinç) Maaşları

Değirmen İşçisi (Pirinç) maaşı ortalama aylık 6000 _TL’dir. En düşük Değirmen İşçisi (Pirinç) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Değirmen İşçisi (Pirinç) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8160.23

Meslek Adı :

Çeltik ve Pirinç İşleme Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Pirinç çeltikleme işlerinde kullanılan makineleri çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Çeltik ve Pirinç İşleme Makinesi Operatörü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Konveyör, elek, kabuk ayıklama veya silme makineleri gibi teçhizatı çalıştırarak bu makinelere pirinç akımını sağlamak,

b) Depolardan makinelere gelen olukları ayarlamak suretiyle çeltikleme işlemini devam ettirmek,

c) Zaman zaman pirinci muayene ederek gerekli ayarları yaparak; alınan malzeme ve işlenen mamul maddelerin kayıtlarını tutmak,

d) İşlemin çeşitli safhalarında kullanılan makineleri çalıştıran işlere nezaret etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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