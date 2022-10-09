Değirmen İşçisi (Yağlı Tohum) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Değirmen İşçisi (Yağlı Tohum) görev tanımı nedir, Değirmen İşçisi (Yağlı Tohum) ne iş yapar, Değirmen İşçisi (Yağlı Tohum) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Değirmen İşçisi (Yağlı Tohum) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Değirmen İşçisi (Yağlı Tohum) Tanımı;

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Değirmen İşçisi (Yağlı Tohum) Maaşı Ne Kadar? 2022 Değirmen İşçisi (Yağlı Tohum) Maaşları

Değirmen İşçisi (Yağlı Tohum) maaşı ortalama aylık 6050 _TL’dir. En düşük Değirmen İşçisi (Yağlı Tohum) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Değirmen İşçisi (Yağlı Tohum) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8160.24

Meslek Adı :

Değirmen İşçisi (Yağlı Tohum)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kırma ve pres makineleri kullanarak yağlı tohumlardan yağ çıkaran kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Değirmen İşçisi (Yağlı Tohum) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tohumları kürekler veya makineye oluklardan gelen malzemenin akışını ayarlayarak makineye yağlı tohum doldurmak,

b) Makineyi çalıştırarak daha sonraki işleme hazırlamak üzere tohumları kırmak,

c) Pişmiş veya pişmemiş tohumları kıl yastıklar veya metal levhalar arasına koyarak yerleştirmek,

d) Yastıkları veya metal levhaları birbirine bastırıp ezen ve tohumlardan yağ çıkaran presi çalıştırarak veya tohumları dar bir ağza doğru basarak yatay bir dişli pres makinesinde preslemek,

e) Belirli bir cins tohumdan yağ çıkarmakta ihtisası bulunabilir ve o suretle ayrtedilebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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