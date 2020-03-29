Değirmen makineleri bulunan depoda yangın

Çorum'da değirmen makinelerinin bulunduğu depoda yangın çıktı. Yangında maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Aşağı Sanayi Sitesi Çelik 8. Sokak'ta bulunan Hurdacılar Sitesi'nde içerisinde değirmen makinelerinin bulunduğu bir depoda bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Depodan alevler yükseldiğini gören esnaflar itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve site esnafının müdahalesi ile kontrol altına alınan yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olduğu yangında maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA