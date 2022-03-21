Değirmencilik Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Değirmencilik Teknisyeni görev tanımı nedir, Değirmencilik Teknisyeni ne iş yapar, Değirmencilik Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Değirmencilik Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Değirmencilik Teknisyeni Tanımı;

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Değirmencilik Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Değirmencilik Teknisyeni Maaşları

Değirmencilik Teknisyeni maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Değirmencilik Teknisyeni maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Değirmencilik Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3142.66

Meslek Adı :

Değirmencilik Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yaşam Bilimleri Teknisyenleri Ve İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Tarım Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Başta tahıl ürünleri olmak üzere taneli tarım ürünlerinin (bakliyat, hububat, yağlı tohum vb.) elenmesi, öğütülmesi, kalite kontrolünün yapılması, depolanması ile değirmen makinalarının ayar, bakım ve tamir işlerini yürüten nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Değirmencilik Teknisyeni; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Değirmene alınacak tahılın istenilen kalitede olup olmadığını kontrol etmek,

b)İşlenecek ürünlerin eleme, temizleme işlemlerini yapmak,

c)İşlenecek ham maddelerin üretim öncesi son kontrollerini yapmak,

d)İletkenler yardımı ile basit elektrik devrelerini kurma ve kontrolü işlemlerini yapmak,

e)Üretimi yapılacak ürüne göre makinelerin ayarlarını yapmak,

f)Üretim işlemlerinde kullanılan makinaların kontrollerini yapmak ve çalıştırmak,

g)Öğütme uygulamaları yapıp, proses akış diyagramları çizmek,

h)Üretim sürecini takip ederek ortaya çıkan ürünlerin son kontrollerini yapmak,

i)Üretilen ürünlerin paketlenmesi, depolanması sürecini takip etmek,

j) Sökülebilen makine elemanları, sökülemeyen birleştirmeler, kasnak, yatak sistemleri, makine elemanlarının montajı ve komple resimlerini standartlarına ve teknik resim kurallarına uygun şekilde çizmek,

k) Değirmen makinelerinin montajı, bakım ve onarımlarını yapmak,

l)Üretici firmaların tavsiyelerine, makinelerin bakım takvimlerine ve bakım talimatlarına göre sistemlerin düzenli kontrollerini ve bakımlarını yapmak,

m) Değirmencilikte kalite kontrol uygulamaları ve ürünün AR-GE çalışmalarını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

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