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Değişmez Maliyet ne demek, TDK'ya göre Değişmez Maliyet kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Değişmez Maliyet kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Değişmez Maliyet ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Değişmez Maliyet nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Değişmez Maliyet kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Değişmez Maliyet ne demek, TDK'ya göre Değişmez Maliyet kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Değişmez maliyet ne demek? Değişmez maliyet TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi değişmez maliyet kelimesi. Peki değişmez maliyet ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre değişmez maliyet nedir, değişmez maliyet kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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DEĞİŞMEZ MALİYET NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Değişmez maliyet kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre değişmez maliyet kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Toplam faiz, komisyon, kira ve emlak vergisi, amortisman, genel imalat, yönetim ve satış masrafları vb. ögelerin belirli bir dönem içindeki değişmeyen maliyeti

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