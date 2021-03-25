DEHA TV Frekans Ayarları 2021 - DEHA TV Digitürk, D-Smart ve Tivibu Kaçıncı Kanal?

Televizyonunuzu bilerek veya bilmeyerek fabrika ayarlarına geri döndürebilirsiniz. Uydu alıcınıza böyle bir durumda aradığınız kanalın frekans bilgilerini yeniden girmeniz gerecektir. Dolayısıyla DEHA TV frekans ayarları 2021 diye bir araştırma yapıyorsanız bu içerikte güncel DEHA TV Frekans bilgilerini bulabilirsiniz.

Türkiye’nin aktif haberleşme uyduları Türksat 3A ve 4A uyduları Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş (TÜRKSAT) yönetiminde aktif ve başarılı bir şekilde görevlerini gerçekleştiriyor. Bu iki uyduda toplam 308 adet şifresiz kanal bulunuyor. Bunlardan 70’i HD yayın yaparken geri kalan 238 kanal ise SD formatta yayınlarını sürdürüyor. SD yayın ile HD yayın arasında sadece görüntü kalitesi farkı bulunuyor. HD yayın 1080P kalitesinde cihazlara yayın gönderirken, SD yayın ise 720p şeklinde kalitede gönderiyor. Buda evlerimize kadar ulaşan görüntünün netlik kalitesi olarak yansıyor.

DEHA TV Frekans Ayarı 2021 Nedir? (Şifresiz)

DEHA TV Frekansı ayarı 12264, Sinyal oranı 27500, Polarizasyon yönü V (Vertikal) - Dikey Batı şeklinde ayarlamanız gerekiyor. Aşağıda daha iyi anlaşılması için sizlere tane tane aktarıyoruz.

Kanal adı: DEHA TV

Uydu : Türksat 4A

Frekans : 12264

Sinyal Oranı : 27500

Polarizasyon : V (Vertikal) - Dikey Batı

FEC : 5/6

Audio PID : 3509

Video PID : 3409

Kapsama Alanı : Batı

Bu içerikteki DEHA TV Frekans bilgisi TÜRKSAT Resmi Web Sitesi üzerinden 2021 yılında edinilen bilgilere göre hazırlanmıştır.

DEHA TV Frekans Ayarı Nasıl Yapılır?

DEHA TV kanalını izleyebilmeniz için çanak anteninizin Türksat 4A uydusuna ayarlı olması gerekmektedir. Türksat 4A uydusuna dönük çanak anteniniz varsa uydu cihazınızın kurulum menüsünden “frekans ekle” (bazı cihazlarda transponder ekle, manuel kanal arama veya benzeri olabilir) menüsünü açın.

Uydu adı kısmında "Türksat 4A" seçin. Uydu seçimini yaptıktan sonra bir alt kısmında bulunan frekans, . Polarizasyon, Sembol kısmına kısmına yukarıda yer alan frekans bilgisini girin ve işlem tamamdı.

Cihazın Marka ve Modeline Göre kanal ekleme ayarlama işlemlerini aşağıdaki linklerden faydalanarak gerçekleştirebilirsiniz.

DEHA TV Digitürk Kaçıncı Kanal?

DEHA TV kanalının Digitürk’te hangi kanalda olduğunu öğrenmek için tıklayınız.

DEHA TV D-Smart Kaçıncı Kanal?

DEHA TV kanalının D-Smart’ta hangi kanalda olduğunu öğrenmek için tıklayınız.

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