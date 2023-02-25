Dehai Zou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dehai Zou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dehai Zou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dehai Zou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dehai Zou 27 Şubat 1993 tarihinde Dalian, Liaoning şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 邹德海 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dehai Zou Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dehai Zou, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beijing Guoan futbol takımında oynamaktadır. Beijing Guoan takımına 27 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Dehai Zou'nin Beijing Guoan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dehai Zou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dehai Zou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dehai Zou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dehai Zou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında HZ Greentown

16 Temmuz 2015 yılında ZJ FC Res.

1 Ocak 2016 yılında HZ Greentown

27 Ocak 2019 yılında BJ Guoan

Dehai Zou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dehai Zou şuan Beijing Guoan takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Dehai Zou Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Çin U22 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Çin U19 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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