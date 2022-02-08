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Dehalet ne demek, TDK'ya göre Dehalet kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Dehalet kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Dehalet ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Dehalet nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Dehalet kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Dehalet ne demek, TDK'ya göre Dehalet kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Dehalet ne demek? Dehalet TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi dehalet kelimesi. Peki dehalet ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre dehalet nedir, dehalet kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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DEHALET NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Dehalet kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Dehalet kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre dehalet kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sığınma, korunma

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