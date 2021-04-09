DEHB'na dikkat çekildi! Aileler Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu hakkında bilgilendirildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi tarafından düzenlenen Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Bilinçli Aile Projesi'nin birinci eğitim programı tamamlandı. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların ailelerini bilgilendirmeye ve bilinçlendirmeye yönelik yapılan eğitim, dikkat çeken içeriği ile hem yurt içinden hem yurt dışından yoğun ilgi gördü. 10 Şubat'ta başlayan ve online 9 oturum şeklinde, 5 uzmanla gerçekleşen projeye 300 kişi katıldı. Eğitim, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların tedavisinde anne, baba ve sosyal çevrenin eğitiminin önemine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirildi.

UZMAN İSİMLER BİLGİLENDİRMELERDE BULUNDU

Hedef kitle olarak ailelerin seçildiği proje, akademisyenler, doktorlar, öğretmenler, psikologlar ve alanda çalışan farklı meslek uzmanları tarafından da yoğun ilgi gördü. Projeye Türkiye'nin yanı sıra Dubai, Azerbaycan ve Kıbrıs'tan da katılım sağlandı. 10 Şubat'tan itibaren her çarşamba saat 20.00'de gerçekleştirilen eğitimler, Çocuk Ergen Psikiyatristi Dr. Özlem Sürücü, Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Olgu Hallıoğlu Kılınç, Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Haldun Canova, Diyetisyen Burcu Ada Talas ve Uzman Klinik Psikolog Yücel Şavklı tarafından verildi.

Gösterilen yoğun ilgi ve katılamayanlar da düşünülerek projenin 9 oturumluk 2. eğitim programı da planlandı. Kayıtların başladığı 2. oturuma katılmak isteyenler 0324 232 00 72 hatlı numarayı 08.00-17.00 saatleri arasında arayarak ücretsiz kayıt oluşturabilecek. Büyükşehir Belediyesi tarafından online eğitime giriş için link, şifre ve eğitimle ilgili diğer tüm bilgilendirmeler SMS üzerinden yapılacak.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı