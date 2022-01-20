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Dehdeh ne demek, TDK'ya göre Dehdeh kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Dehdeh kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Dehdeh ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Dehdeh nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Dehdeh kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Dehdeh ne demek, TDK'ya göre Dehdeh kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Dehdeh ne demek? Dehdeh TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi dehdeh kelimesi. Peki dehdeh ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre dehdeh nedir, dehdeh kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

DEHDEH NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Dehdeh kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre dehdeh kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çocuk dilinde at

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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