Dehninio Muringen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dehninio Muringen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dehninio Muringen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dehninio Muringen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dehninio Muringen 1 Şubat 1999 tarihinde Amsterdam şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Hollanda,Surinam uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dehninio Muringen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dehninio Muringen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paide Linnameeskond futbol takımında oynamaktadır. Paide Linnameeskond takımına 27 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Dehninio Muringen'nin Paide Linnameeskond ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dehninio Muringen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dehninio Muringen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dehninio Muringen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dehninio Muringen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Ajax Altyapı

1 Temmuz 2015 yılında Zeeburgia U17

1 Temmuz 2016 yılında FC Utrecht U19

1 Temmuz 2018 yılında ADO U21

1 Temmuz 2019 yılında ADO Den Haag

23 Ağustos 2020 yılında FC Dordrecht

30 Haziran 2021 yılında ADO Den Haag

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

6 Ocak 2022 yılında Roda JC

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

27 Eylül 2022 yılında Paide

Dehninio Muringen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dehninio Muringen şuan Paide Linnameeskond takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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ASV De Dijk, AFC Ajax (2008-2015), AVV Zeeburgia (2015/16), FC Utrecht (2016-2018)

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