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  3. Dehşet anları kamerada! İstanbul'da bıçaklı, silahlı kavga

Dehşet anları kamerada! İstanbul'da bıçaklı, silahlı kavga

Olay, İstanbul'un Ümraniye ilçesinde meydana geldi. İki grup arasında beyzbol sopasıyla başlayan tartışma kısa sürede büyüdü ve silahlı bıçaklı kavgaya dönüştü. Dehşet anları saniye saniye bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 17.00 sıralarında  İstanbul'un Ümraniye ilçesi Atatürk Mahallesi Yeşil Sokak'ta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, çok sayıda kişi 2 otomobille, aralarında husumet bulanan 3 kişinin yanına yaklaştı. Otomobilden inen kişiler, henüz kimliği belirlenemeyen 3 kişiye beyzbol sopasıyla vurdu. Darp edilen kişilerden biri de bıçak çıkardı. Bıçaklı şahıs karşı taraftan bir kişiyi yaraladı.

ORTALIK BİR ANDA KARIŞTI

Şüpheliler, sopayla darp ettikleri şahısların kaçmaya çalışması üzerine yanlarında getirdikleri silahla 2 kişiyi yaraladı. Yaşanan olay sonrası şüpheliler geldikleri araçlardan birini olay yerinde bırakarak, diğer araçla hızla uzaklaştı.

Yaşanan olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Dehşet anları kamerada! İstanbul'da bıçaklı, silahlı kavga

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise olayda yaralanan vatandaşları hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Dehşet anları kamerada! İstanbul'da bıçaklı, silahlı kavga

"3 ADAM 2 ADAMA BURADA SIKTI"

Görgü tanığı Mustafa Karmış isimli vatandaş, "3 tane adam 2 tane adama burada sıktı. Kovanlardan biri de bizim iş yerimizin camına geldi. Olay sonrası adamlar kaçtılar. Söylenene göre öncesinde aralarında husumet varmış. Daha sonra diğer adamlar arkadaşlarını toplayıp bunlara sıkıyorlar. Diğer taraftan da bir kişi bıçakla yaralanmış" diye konuştu.

Dehşet anları kamerada! İstanbul'da bıçaklı, silahlı kavga

Berkem Temizel
Gece Editörü
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