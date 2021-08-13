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  3. Dehşete düşüren görüntüler! Bozkurt'taki sel suları önüne ne kattıysa götürdü

Dehşete düşüren görüntüler! Bozkurt'taki sel suları önüne ne kattıysa götürdü

Karadeniz'de sağanak yağışların beraberinde getirdiği sel felaketinin en çok etkilediği Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde çekilen görüntüler dehşete düşürdü.

11 Ağustos Çarşamba günü etkili olan sağanak yağış Kastamonu ilinde sel felaketini beraberinde getirdi. Kentteki 7 ilçe yağmurdan etkilenirken en çok hasar ise Bozkurt ilçesinde yaşandı. Dev dalgalar önüne kattığı her şeyi sürüklerken birçok evi ve işyerini su bastı. Birçok araçta maddi hasar meydana gelirken bölgeye gelen AFAD, ve çevre illerden gelen ekipler yaraların sarılması için çalışmalarına başladı.

BAKAN SOYLU: DERELİ'DE KALDIĞIMIZ FELAKETİN 5 MİSLİ 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise sel felaketine ilişkin ise," Benim gördüğüm en ağır sel felaketi burası, Dereli'de karşı karşıya kaldığımız felaketin 5 misli diyebiliriz. Buranın bir özelliği var, etki alanı geniş. Aynı zamanda vatandaşlarımızın karşı karşıya kaldığı risk yüksek."  ifadelerini kullandı.

Sel sularının Bozkurt ilçesindeki etkisini gösteren bir video ortaya çıktı. Söz konusu videoda dalgaların önüne kattığı her şeyi sürüklerken görüntüleri izleyenler felaketin boyutunu bir kez daha görmüş oldu.

İşte o görüntüler:

BOZKURT BELEDİYE BAŞKANI: İLÇEMİZİN YOK OLUŞUNU SEYREDİYORUZ

Katıldığı canlı yayında sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulunan Bozkurt ilçesi Belediye Başkanı Muammer Yanık, sel felaketini 'Tarihte görülmemiş bir felaket' olarak tanımlamış," İlçemiz tarihinde böyle bir felaket görmedi. Şiddetli bir şekilde devam ediyor. Çaresiz şekilde ilçemizin yok oluşunu seyrediyoruz." demişti. 

Dehşete düşüren görüntüler! Bozkurt'taki sel suları önüne ne kattıysa götürdü

SEL FELAKETİNDE 27 KİŞİ CAN VERDİ 

AFAD'dan son duruma ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"11 Ağustos 2021 tarihinde Batı Karadeniz bölgesinde başlayan aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop şehirlerinde sel ve su baskınları meydana gelmiştir. Bartın ili Ulus ilçesi, Kastamonu ili Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ve Sinop ili Ayancık ilçeleri selden etkilenmiştir. Afetin hemen ardından tüm ilgili kurumların personel ve araç desteğiyle tahliye, arama-kurtarma ve müdahale çalışmalarına başlanmıştır.

Dehşete düşüren görüntüler! Bozkurt'taki sel suları önüne ne kattıysa götürdü

Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu’da 25, Sinop’ta 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bartın’da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir.

Afetten etkilenen il ve ilçelerde kurulan afet koordinasyon merkezleri ile bölgedeki müdahale çalışmalarının eşgüdüm halinde yürütülmesi sağlanmaktadır. Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, afetten etkilenen bölgelerdeki çalışmaların kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi faaliyete geçirilmiş; tüm çalışma grupları, üst düzey yönetici ve temsilcilerinin katılımıyla 7 gün 24 saat çalışma esasına göre çalışmaya başlamıştır." 

Dehşete düşüren görüntüler! Bozkurt'taki sel suları önüne ne kattıysa götürdü

Tayfun Altuntaş
Editör
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