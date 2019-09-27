Dehşete düşüren olay! Öğrenci fark etti, okul tatil edildi!

Olay, Tokat merkeze bağlı Kemalpaşa köyünde meydana geldi. Kemalpaşa köyünde bulunan ilk ve ortaokulda teneffüse çıkan öğrencilerden biri kalorifer dairesinin camından içeri baktı ve orada birisinin olduğunu fark etti. Zil çaldıktan sonra sınıfına giden öğrenci öğretmenine durumu anlattı. Okulun müstahdemi evli ve 3 çocuk babası 32 yaşındaki T.K. kazan dairesinde ölü olarak bulundu.

YAKINLARININ GÖZYAŞLARI VE FERYATLARI ARASINDA TABUTA KONULDU

108 öğrenci öğretmenleri tarafından evlerine gönderilirken, olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından şahsın cenazesi yakınlarının gözyaşları ve feryatları arasında tabuta konuldu. Tokat Belediyesine ait cenaze aracı ile cenaze otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Engelli kadrosundan 2014 yılında işe girdiği öğrenilen müstahdemin bir süredir psikolojik tedavi gördüğü, tedavisinin iş durumuna engel olmadığı yönünde raporu olduğu öğrenildi.