Dehşete düşüren olay! Yolda vücudunun tamamı yanmış kadın cesedi bulundu!

Edinilen bilgiye göre dehşet olay, Şanlıurfa - Akçakale yolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Yoldan geçen vatandaşlar üst kısmı yanmış kadın cesedi görünce hemen jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

ÜZERİNE BENZİN DÖKÜLEREK YAKILMIŞ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri dehşet içinde ölen kadının üzerine benzin dökülmesi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay yerinde yapılan çalışmanın tamamlanmasından sonra ceset, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan incelemede cesedin yabancı uyruklu Futem Alhamadi'ye ait olduğu açıklandı.

Polis ekipleri, Alhamadi'nin ölümüyle ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

(İHA)