Deian Boldor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Deian Boldor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Deian Boldor kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Deian Boldor ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Deian Boldor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Deian Boldor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Deian Boldor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Deian Boldor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Deian Boldor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Deian Boldor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Deian Boldor 3 Şubat 1995 tarihinde Timişoara şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Romanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Deian Boldor Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Deian Boldor, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Chindia Targoviste futbol takımında oynamaktadır. AFC Chindia Targoviste takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Deian Boldor'nin AFC Chindia Targoviste ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Deian Boldor Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/boldordeian/

http://www.facebook.com/deian.boldor

Deian Boldor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Deian Boldor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Deian Boldor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Deian Boldor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında AS Rom Altyapı

1 Temmuz 2012 yılında Roma A19

1 Temmuz 2014 yılında Pescara

30 Haziran 2015 yılında Roma

23 Temmuz 2015 yılında Virtus Lanciano

1 Temmuz 2016 yılında Bologna

30 Ağustos 2016 yılında Hellas Verona

30 Haziran 2017 yılında Bologna

20 Temmuz 2017 yılında Montreal

16 Ocak 2018 yılında Bologna

19 Ocak 2018 yılında Hellas Verona

30 Haziran 2018 yılında Bologna

6 Temmuz 2018 yılında Hellas Verona

17 Ağustos 2018 yılında Foggia

30 Haziran 2019 yılında Hellas Verona

24 Temmuz 2019 yılında FK Partizani

31 Temmuz 2020 yılında Hellas Verona

22 Eylül 2020 yılında Potenza

28 Ocak 2021 yılında FC Arges

1 Temmuz 2022 yılında Chindia

Deian Boldor kimdir

Deian Boldor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Deian Boldor şuan AFC Chindia Targoviste takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

LPS Banatul, AS Roma

Deian Boldor Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Romanya U21 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Deian Boldor nereli

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