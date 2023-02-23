Deian Boldor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Deian Boldor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Deian Boldor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Deian Boldor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Deian Boldor 3 Şubat 1995 tarihinde Timişoara şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Romanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Deian Boldor Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Deian Boldor, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
AFC Chindia Targoviste futbol takımında oynamaktadır. AFC Chindia Targoviste takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Deian Boldor'nin AFC Chindia Targoviste ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Deian Boldor Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://www.instagram.com/boldordeian/
http://www.facebook.com/deian.boldor
Deian Boldor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Deian Boldor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.
Deian Boldor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?
Deian Boldor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2011 yılında AS Rom Altyapı
1 Temmuz 2012 yılında Roma A19
1 Temmuz 2014 yılında Pescara
30 Haziran 2015 yılında Roma
23 Temmuz 2015 yılında Virtus Lanciano
1 Temmuz 2016 yılında Bologna
30 Ağustos 2016 yılında Hellas Verona
30 Haziran 2017 yılında Bologna
20 Temmuz 2017 yılında Montreal
16 Ocak 2018 yılında Bologna
19 Ocak 2018 yılında Hellas Verona
30 Haziran 2018 yılında Bologna
6 Temmuz 2018 yılında Hellas Verona
17 Ağustos 2018 yılında Foggia
30 Haziran 2019 yılında Hellas Verona
24 Temmuz 2019 yılında FK Partizani
31 Temmuz 2020 yılında Hellas Verona
22 Eylül 2020 yılında Potenza
28 Ocak 2021 yılında FC Arges
1 Temmuz 2022 yılında Chindia
Deian Boldor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Deian Boldor şuan AFC Chindia Targoviste takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.
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Deian Boldor Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Romanya U21 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.
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