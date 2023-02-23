Deian Sorescu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Deian Sorescu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Deian Sorescu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Deian Sorescu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Deian Sorescu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Deian Sorescu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Deian Sorescu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Deian Sorescu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Deian Sorescu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Deian Sorescu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Deian Sorescu 29 Ağustos 1997 tarihinde Timişoara şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Deian Cristian Sorescu şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Deian Sorescu Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Deian Sorescu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCSB futbol takımında oynamaktadır. FCSB takımına 14 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Deian Sorescu'nin FCSB ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Deian Sorescu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Deian Sorescu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.90 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Deian Sorescu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Deian Sorescu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında ACS Poli

5 Nisan 2017 yılında SSU Poli

1 Temmuz 2018 yılında FC Dinamo

21 Ocak 2022 yılında Rakow

14 Ocak 2023 yılında FCSB

30 Haziran 2023 yılında Rakow

Deian Sorescu kimdir

Deian Sorescu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Deian Sorescu şuan FCSB takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Deian Sorescu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Romanya takımında 13 numaralı formasıyla 2 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Deian Sorescu nereli

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