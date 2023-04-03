Deian Veron kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Deian Veron Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Deian Veron adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Deian Veron Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Deian Veron 25 Eylül 2000 tarihinde La Plata şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Deian Veron Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Deian Veron, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Estudiantes de La Plata II futbol takımında oynamaktadır. Club Estudiantes de La Plata II takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Deian Veron'nin Club Estudiantes de La Plata II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Deian Veron Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Deian Veron isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Deian Veron Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Deian Veron futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Estudiantes II

12 Ocak 2022 yılında Central Córdoba

31 Aralık 2022 yılında Estudiantes II

Deian Veron Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Deian Veron şuan Club Estudiantes de La Plata II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.