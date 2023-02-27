Deimantas Rimpa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Deimantas Rimpa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Deimantas Rimpa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Deimantas Rimpa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Deimantas Rimpa 11 Mart 2002 tarihinde Vilnius şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Deimantas Rimpa Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini [ff] yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Riteriai futbol takımında oynamaktadır. FK Riteriai takımına 15 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Deimantas Rimpa'nin FK Riteriai ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Deimantas Rimpa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Deimantas Rimpa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Deimantas Rimpa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Deimantas Rimpa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Granitas

1 Temmuz 2017 yılında Sesto Giovanili

1 Ağustos 2018 yılında SPAL U17

1 Temmuz 2019 yılında Visincia

16 Eylül 2019 yılında Torino U18

31 Ocak 2020 yılında Lecce Giovanili

28 Ağustos 2020 yılında Granitas

5 Şubat 2021 yılında Baltijos FA

1 Şubat 2022 yılında Riteriai B

15 Haziran 2022 yılında Riteriai

Deimantas Rimpa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Deimantas Rimpa şuan FK Riteriai takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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