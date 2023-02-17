Deivid Gomes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Deivid Gomes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Deivid Gomes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Deivid Gomes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Deivid Gomes 28 Mart 2002 tarihinde St. Gallen şehrinde doğmuştur. İsviçre uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Deivid Gomes Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Deivid Gomes, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Brühl SG futbol takımında oynamaktadır. SC Brühl SG takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Deivid Gomes'nin SC Brühl SG ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Deivid Gomes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Deivid Gomes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Deivid Gomes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Deivid Gomes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında SC Brühl SG

Deivid Gomes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Deivid Gomes şuan SC Brühl SG takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.