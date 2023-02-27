Deividas Dovydaitis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Deividas Dovydaitis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Deividas Dovydaitis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Deividas Dovydaitis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Deividas Dovydaitis 26 Ocak 2003 tarihinde Siauliai şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Deividas Dovydaitis Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Deividas Dovydaitis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Banga Gargzdai futbol takımında oynamaktadır. FK Banga Gargzdai takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Deividas Dovydaitis'nin FK Banga Gargzdai ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Deividas Dovydaitis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Deividas Dovydaitis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Deividas Dovydaitis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Deividas Dovydaitis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ocak 2023 yılında Banga

31 Aralık 2023 yılında FA Siauliai

Deividas Dovydaitis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Deividas Dovydaitis şuan FK Banga Gargzdai takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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